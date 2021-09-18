تجديد حبس متهمين لحيازتهما علي 102 طربة حشيش بحلوان

بداية الواقعة



وبتفتيش شنطة السيارة عثر على عدد 102 طربة حشيش، وزنت الكمية 10 كيلو جرام تقريبا.





وبالكشف الجنائي على المتهمان تبين أنهما كل من "ماهر عبد الحكيم"، 38 سنة، عاطل ومقيم بدار السلام، و"عبد اللطيف حسن محمد"، 27 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان الأول.

اعتراف الجناة

وبمواجهة المتهمين أمام الرائد مصطفى عبد العال، ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان اليوم السبت، حبس متهمين لحيازتهما علي 102 طربة حشيش بدائرة القسم، قبل ترويجها علي المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تعود تفاصيل الواقعة أثناء تمركز قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين بقيادة النقيب مصطفي عبد المعبود، معاون مباحث القسم، اشتيه في سيارة ملاكي يستقلها شخصين، وباستقافهما حاول قائد السيارة الهروب وتمكنت القوة الامنية من مطاردته والقبض عليه.