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أحمد داود ينتهي من تصوير مسلسل "بالتقسيط المربح"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:38 م
صورة الفنان أحمد داود
صورة الفنان أحمد داود
أروي حمدي
انتهي الفنان أحمد داود خلال أيام ماضية من تصوير مسلسلة الجديد "عالم مظلم" ضمن حكاية "بالتقسيط المربح" و الذي يتم عرضة خلال الأيام المقبلة عبر منصة شاهد الإلكترونية. 

يتكون مسلسل "عالم مظلم" من العديد من الحكايات المنفصلة والمتصلة خلال 10 حلقات فقط، وكل حكاية عبارة عن حلقة واحدة بأبطال وقصص مختلفة عن باقي الحلقات، وجاري التصوير في باقي الحلقات.

 حكاية "عالم مظلم" بطولة أحمد داود، باهر النويهي، بسنت شوقي، هنا زهران، نيللي كريم، إخراج كريستوف إم صابر.

يشارك الفنان أحمد داود في بطولة حكاية "بالتقسيط المربح" ضمن حكايات مسلسل "عالم مظلم" ومن المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية

مسلسل بالتقسيط المريح أحمد داوود

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