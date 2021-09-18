خاص.. موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة حتى يناير





وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذير شديد اللهجة إلى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن موسيماني حرص على توجيه نصائح أخيرة إلى طاهر محمد قبل انطلاق الموسم الجديد.





موسيماني يحذر طاهر من دكة البدلاء





وأضاف المصدر: "المدير الفني أكد على لاعبه أن ضمان مشاركة اللعب بشكل أساسي غير متاحة، وأن عليه الاجتهاد في التدريبات الجماعية، حتى يكون قادر على المشاركة".





وتابع: "موسيماني حذر اللاعب من التهاون الذي ظهر به في الموسم الماضي، أو تفاوت المستوى وهو ما يجعله حبيس دكة البدلاء وبالتالي خروجه في يناير المقبل".





طاهر يفلت من مقصلة موسيماني الصيفية





وكان طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر، قريب من الرحيل على سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن موسيماني قرر الاحتفاظ بخدماته.



