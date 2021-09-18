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انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:16 م
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
هدير حمزة
تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد قليل، بمقر المجلس بالدقي.

الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا
ويأتي انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحكمة الادارية العليا، والتي بلغت عددها ١١ دائرة تغطي جميع الاختصاصات.

الحركة القضائية
وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الجمعية العمومية

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