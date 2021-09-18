باحث مصريات: لم يتم اكتشاف مومياء كيلوباترا السابعة حتى الآن (فيديو)

قال بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن محافظة الإسكندرية تعرضت لعدد من "التسونامي" في تاريخها، وهو ما أدى إلى دمار أجزاء من فنار الإسكندرية، والذي يعد من عجائب الدنيا السبعة القديمة.





وأشار "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أنه ليس كل تمثال رخام لسيدة في الإسكندرية يكون لكيلوباترا، منوها بأنه لم يتم اكتشاف مومياء كيلوباترا السابعة حتى الآن، مقترحا أن يتم إنشاء متحف أثري تحت الماء في مصر.





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استعرض الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، مستجدات الأعمال في مشروع تطوير منطقة الفسطاط الأثرية وبدء أعمال الحفائر بها لوضعها على الخريطة السياحية.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في مقر الوزارة بالزمالك برئاسة وزير السياحة والآثار.



