ضبط المتهم بالنصب على المواطنين زاعما استثمارها لهم

توظيف مبالغ مالية





ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامى المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) و(4) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.و بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها