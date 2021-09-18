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ضبط المتهم بالنصب على المواطنين زاعما استثمارها لهم

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبدالحفيظ
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) و(4) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

توظيف مبالغ مالية 
و بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها

ضبط المتهم 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامى المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية حوادث الفجر النصب والاحتيال على المواطنين الإستيلاء علي أموال المواطنين اﻻستثمار

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