Advertisements

‎جهاز مدينة بدر: فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمناء 3 أكتوبر

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة لمدة عامين   2022 و 2023، على أن يتم سحب استمارة التقدم من مقر الجهاز والتقديم خلال الفترة من يوم الأحد 3/10/2021، وحتى يوم الأحد 17/10/2021، مشيراً إلى أن مدة الدورة عامين تنتهى فى نهاية عام 2023 .

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه يشترط في المتقدم لعضوية مجلس أمناء المدينة، التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومى، ولا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها التابعة، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء لمدة دورتين مباشرة قبل دورة الترشح، بجانب تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة خالية من أى أحكام، وتأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة، أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .

كما أكد رئيس الجهاز، أنه لن يتم النظر في الطلبات التى تقدم بعد المواعيد المحددة للترشح أو الطلبات غير المستوفاة للشروط المشار إليها، حيث يشترط أيضاً بجانب ما سبق إرفاق  3 صور فوتوغرافية شخصية، وصور المرفقات بالطلب للمتقدم، بالإضافة للسيرة الذاتية، والرؤية المستقبلية لزيادة معدلات التنمية بالقطاعات المختلفة بالمدينة.

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق عن الصفقة التبادلية المحتملة مع بيراميدز: "هاتبقى جريمة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء مجمع محاكم المنيا بعد العثور على منشور يهدد بتفجيره (صور)

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يتجه لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

خاص.. موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة حتى يناير

منذ أقل من ساعة

رسالة غامضة من خالد الغندور

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

09:38 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

رسالة غامضة من خالد الغندور

11:31 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements