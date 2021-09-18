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ماذا قالت درة عن بكائها يوم زفافها؟

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:27 م
درة
درة
بسمة عادل
تحدثت الفنانة درة عن سر بكائها يوم زفافها، وذلك خلال في لقائها في برنامج يوم ليك المذاع على قناة الحياة والذي تقدمه الإعلامية سمر يسر.

قائله : أنها تأثرت بالفعل بالظروف والموضوع، ووجدت في عيون من يحبها أنهم تأثروا ببكائها، وأنه هي وزوجها جمعتهم قصه حب لمدة شهور وأن الحب لا يقاس بالمدة.

وفي سياق آخر شاركت الفنانة درة في حكاية "غالية" مسلسل زي القمر على قناة CBC وشاركها في البطولة فراس سعيد، أحمد حلاوه، هاجر الشرنوبي، هشام إسماعيل، مراد مكرم، إخراج شيرين عادل.

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مسلسل زي القمر درة حكاية غالية برنامج يوم ليك

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