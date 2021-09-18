الطالع الفلكى السّبت 18/9/2021..هَيْئَة مَلَكِيَّة!













*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى العاشرة و22 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 8 تُوت قبطى ، 18 أيْلُول رُومى ، 11 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بُص سعادتك فى عينيها،دى تخوّف ياسعادة البيه)-مَتِنْسَاش تبعتلى نسخة من الصورة دى لمكتبى. (منسى فهمى من فيلم قلبى دليلى-1947)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، زحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلوهى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة فبإكانها بنظرة عين غيرملموسة مداواة توتّر عصبى أو تهدئة مشاعر فوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى كنموذج نبيلة عبيد بفيلم درب الرهبة ، بعيداً عن مقاييس الجمال المُتعارف عليها ، كما أنها الأكثرإستعداداً لإسعاد زوج مُتقدّم بالعمر، الأنشطة مثل الزيارات الإجتماعيّة وصِلَة الرّحِمْ والتضحية بوقتك لأجل زيارة و إسعاد كبارعائلتك وصغارها ، زيارة محلات التسوّق العملاقة والمكتبات ، أعمال فنيّة جديدة إن كُنتَ مُمتَهِناً لأحد المهن الفنيّة ، كلها أنشطة مُعضّدَة بوجود القمر فى برج الدّلو ،الجاذبيّة/ الكاريزما المغناطيسيّة وهى الهالة الأثيريّة الغير مرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة وهذا مفيد لترتفع فرصتك لتعثرعلى عروسك/عريسك،حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس الفوضويّة غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وهذه الساعات مُنَاسِبَة لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى ، مع التنبيه بعدم إعطاء غريب مهما كان جذّاباً معلومات عن نفسك من أول لقاء.





*مِنَ أسرار

مواليد إناث الدّلو أنهنّ يتمتّعن بجمال مُرتفع وجسد بمقاييس مُنَمّقة وهيئة مَلَكِيَّة (الدّلو 180 درجة فى مُواجهة بُرج الأسد) ولهنّ جاذبيّة الشكل كاريزما- مغناطيسيّة ملحوظة ، من أشهور مواليد الدّلو"ليلى مراد ، شادية ،سعاد حسنى، نبيلة عبيد ، جاين سيمور ،شارون تيت، البحرينيّة زينب العسكرى ، السورية نورمان أسعد".





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: كلمة طيبة حنونة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة، تذكرذلك عندما تقوم بالوساطة لإصلاح متخاصميْن أوتهدئة الخواطر لشخص يهمّك.





برج الثور: تأكد من طلبات الوالدة/الزوجة قبل شراء المشتروات الأسبوعيّة حتى تتجنّب إعادة السّلع الغير مرضى عنها، أوصنع مشكلة كبيرة من مشكلة صغيرة.





برج الجوزاء: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج السّرطان: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الأسد: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، هذا يعنى أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج العذراء: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج الميزان: الحفاظ على هدوءك أمام أى إستفزاز يفوّت الفرصة على مرضى النفوس ، بإمكان تصفية خلافاتك إن وُجِدَتْ بشكلٍ مُتحضر.





برج العقرب: فرصة لوظيفة أو عمل إضافى تحتاجه أسرتك ،إستمع لنصائح شيوخ العائلة وربّما كانت الفرصة من خلال واحدٍ منهم تهمّه مصلحتك.





برج القوس: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.





برج الجدى: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الدّلو: يوم مناسب لتقوية صداقاتك القديمة أو تكوين صداقات جديدة، زيارات صِلَة الرّحِمْ واردة ليكون منزلك محل بهجة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.







