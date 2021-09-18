السلطات في مدينة "شيامن" الصينية تدعو السكان لعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة

دعت السلطات في مدينة "شيامن" الصينية، اليوم السبت، السكان لعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة وتغلق مرافق عامة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.