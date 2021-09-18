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ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، أن سعر برميل النفط سجل 75.59 دولار في تداولات أمس، مقابل 75.55 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا لتبلغ عند التسوية 34ر75 دولار للبرميل.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أكتوبر المقبل بنسبة 0.9 بالمائة، فاقدة 64 سنتاً، مسجلاً 71.97 دولار للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2 بالمائة.

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