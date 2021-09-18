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التضامن: إقامة معرض يضم 400 أسرة منتجة يوم 20 سبتمبر (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن معارض الأسر المنتجة أثبتت نجاحها، مستدلا بمشاركة أكثر من 300 أسرة بمعرض مارينا، وحقق مبيعات ضخمة.

وأشار "البكساوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك معارض منتجة تقام سنويا ولها أماكن ثابتة من أول أسوان وحتى إسكندرية، فضلا عن وجود معارض موسمية، حيث سيقام معرض جديد يوم الإثنين المقبل على مساحة 4 آلاف متر يضم أكثر من 400 أسرة منتجة على مستوى كل المحافظات.

وأوضح عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، أن المعرض سيقام في أشهر مولات مدينة 6 أكتوبر، حيث سيبدأ المعرض يوم 20 سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر.

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