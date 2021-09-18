موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لها

يستضيف نادي وست هام على ملعب لندن الأولمبي نظيره مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع تشيلسي وليفربول برصيد 10 نقاط، بينما يحتل وست هام المركز الثامن برصيد 8 نقاط.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي





وتقام مباراة مانشستر يونايتد ووست هام غدًا الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 على ملعب لندن الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.









القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام





وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.



