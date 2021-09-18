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النفط يحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 %

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار النفط بالأسواق العالمية عند تسوية معاملات، أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 بالمائة.

ويأتي أداء النفط في ظل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى استمرار هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة، مع تعطل نحو 30 بالمائة من الإنتاج في خليج المكسيك بسبب تأثيرات العاصفة الاستوائية "نيكولاس" وإعصار "إيدا".

وجدير بالذكر، أن توقعات منظمة "أوبك" الأخيرة أشارت إلى تقديرات بتقلص الطلب على الخام خلال الربع الأخير من العام الجاري بسبب مخاوف انتشار متحور دلتا - سريع الانتشار -.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أكتوبر المقبل بنسبة 0.9 بالمائة، فاقدة 64 سنتاً، مسجلاً 71.97 دولار للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:02 مساء بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.3 بالمائة، عند مستوى 75.45 دولار للبرميل.

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