محمد هنيدي يعلن اعتزاله للتمثيل ويلجأ للغناء الشعبي.. تفاصيل

أعلن الفنان محمد هنيدي منذ قليل أعتزاله التمثيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



كتب الفنان محمد هنيدي عبر صفحته:"‏قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي"



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم "الأنس والنمس" الذي يعرض حالياً في السنيمات وهو من بطولة محمد هنيدى، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.