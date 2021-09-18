بعد نجاح حفلة إسكندرية..رامي صبري يوجه رسالة لجمهوه





وتابع قائلاً :"شكراً على استقبالكم أمس اكتر من 5000 شخص من حفل جامعة إسكندرية كليه تربية".





يذكر أن نشب خلاف بين المنتج الفني مدحت العدل والمطرب رامي صبري منذ فترة، وأكد "العدل"، أن خلافه مع صبري قانوني وليس له علاقة بشخصة بل أنه يقدره ويستمع لأعناله الفنية.





نشر النجم رامي صبري صورة جديدة له، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .كانت الصورة لحفلته الأخيرة في الاسكندرية، وعلق على الصورة قائلاً:" الحقيقه أنا بعمل حفلات كتير لطلاب الجامعات وده شي بيسعدني جداً بس إسكندرية بالتحديد جمهور غير، العلاقه بينه وبيني في الحب التفاعل مش طبيعي".