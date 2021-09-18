داوود حسين يكشف عن المهن التي عمل بها قبل التمثيل

تحدث الفنان داود حسين أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في "برنامج واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة.



وقال داوود حسين أنه عمل صبي ميكانيكي، وعامل في محل ملابس، وخطاط والعديد من المهن التي لم يخجل منها إطلاقاً.



وتابع عن بدايته وحبه للتمثيل، أنه بدأ من سن الطفولة وفي الصف الثاني الابتدائي، قال كنت أفرح بفرحة الناس، وكنت زي المنشار وأقوم اقلد أمي وابويا، ولا يوجد أحد في العائلة مارس التمثيل.