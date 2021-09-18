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«محامين المنيا» تدين شائعات وجود متفجرات بمجمع المحاكم

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
آيات عامر
‎أصدرت نقابة محامين المنيا، بيانا تدين فيه ما أشيع صباح اليوم، بشأن وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا، مؤكدة أن ذلك يعد تهديدا لأمن المصريين ومؤسسات الدولة.
التكاتف وتقديم يد العون
كما دعا مجلس النقابة إلى التكاتف، وتقديم يد العون للجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، والقبض على الفاعلين.‎

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نقابة المحامين مجمع محاكم المنيا مجمع المحاكم متفجرات

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