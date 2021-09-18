نجلة رجاء الجدواي تكشف عن هدية دلال عبد العزيز لوالدتها في عيد الحب





نشرت إبنة النجمة الراحلة رجاء الجداوي صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الصورة لبرواز يضم ثور رجاء الجدواي في مراحلها العمرية المختلفة، وعلقت إبنتها على الصورة قائلة:" هدية طنط دلال لمامي الله يرحمهم ..في عيد الحب ٢٠١٨" .



وكانت رجاء الجداوي قد رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عقب قضاء فترة كبيرة داخل إحدى مستشفيات الإسماعيلية في غرفة العناية المركزة.



وقدمت رجاء الجداوي خلال مسيرتها الفنية عدد من الأدوار التي لاقت إعجاب الجمهور وتفاعله.