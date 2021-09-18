مستشار الرئيس: مفيش لقاح سيعطى لمواطن إلا بعد التأكد من فاعليته (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة تسعى لتوفير لقاحات كورونا من مختلف المصادر، وهناك جدول زمني معروف بوصول أنواع اللقاحات المختلفة.





وأشار "تاج الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن أي لقاح متواجد على أرض مصر آمن وفعال، حيث تتولى هيئة الدواء المصري إجراء كافة الفحوصات للتأكد من السلامة الكاملة للقاحات المتوفرة.



