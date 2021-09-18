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السعودية والسودان تبحثان تطوير التعاون في مجالات التعدين

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
 التقى أسامة بن عبد العزيز الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، بوزير المعادن الاتحادي في جمهورية السودان محمد بشير أبو نمو، بحضور سفير جمهورية السودان في المملكة عادل بشير حسن بشير، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعدين وسبل تعزيزها، واستعراض الفرص الاستثمارية في المجالات التعدينية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وتطرّق اللقاء إلى تجربة المملكة في نظام الاستثمار التعديني، إضافة إلى تجربة البرنامج العام للمسح الجيولوجي.


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السودان السعودية الاقتصاد السعودي اخبار الاقتاصد اليوم

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