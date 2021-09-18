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صدمة كبيرة في ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:31 م
انشيلوتي
انشيلوتي
علي خلاف
تلقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية بإصابة أحد نجوم المينرجي في الفترة الأخيرة.

إصابة نجم ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الفرنسي فيرلاند ميندي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، تعرض لإصابة جديدة، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وتابعت الصحيفة أن ميندي يعاني من إصابة في الساق حرمته من المشاركة في المباريات مع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد منذ شهر مايو الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميندي شعر ببعض الانزعاج في تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الجماعية الأخيرة قبل مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن المدافع الفرنسي، يتوقع أن يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني عقب فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر المقبل.

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