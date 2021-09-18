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باكستان: تسيير رحلة تجارية من إسلام آباد إلى كابل

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:32 م
مطار كابل
مطار كابل
وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، اليوم السبت، عن رحلة تجارية جديدة بين إسلام آباد والعاصمة الأفغانية كابل، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

 

 وذكرت الوكالة، أن أقل من 10 أشخاص كانوا على متن الرحلة عندما أقلعت اليوم من العاصمة الباكستانية متوجهة إلى كابل.

 

وقالت الخطوط الجوية الباكستانية، إن الرحلة ستجلى من العاصمة الأفغانية إلى إسلام آباد كل الذين تمكنوا من اقتناء تذكرة سفر إلى باكستان.

 

ووفقًا للوكالة، أكدت الخطوط الجوية الباكستانية أن القرار بشأن استئناف الرحلات من باكستان إلى كابل على أساس منتظم لم يتخذ بعد.

 

وكانت حركة الملاحة الجوية انقطعت بين أفغانستان وباقي الدول تقريبا بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية من مطار كابل واستكمال حركة "طالبان" سيطرتها على أفغانستان.


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