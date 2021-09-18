"ربنا يطمنا عليك ويقومك منها بسلامة" مصطفي بسيط يتمني الشفاء العاجل لكريم فهمي

تمنى الفنان مصطفى بسيط الشفاء العاجل لصديقه الفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



شارك مصطفى بسيط جمهوره صورة جديدة له برفقة الفنان كريم فهمي و الفنان مصطفى خاطر، وعلق عليها قائلاً:"ألف ألف سلامة كريم فهمي بجد والله اتخضيت جداً".



وتابع مصطفى بسيط قائلاً:"ربنا يطمنا عليك ويقومك منها بسلامة يابطل ويخليك لمراتك وعيالك و عائلتك وصحابك ياقمر القمر".





ويذكر أن الفنان مصطفي بسيط شارك في أغنية "متوحشة" بتعاون مع الفنان حودة ناصر، مؤمن نور وهي من كلمات حودة ناصر، توزيع سانتوس