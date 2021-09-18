Advertisements

"ربنا يطمنا عليك ويقومك منها بسلامة" مصطفي بسيط يتمني الشفاء العاجل لكريم فهمي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:38 م
مصطفى بسيط
مصطفى بسيط
أروي حمدي
تمنى الفنان مصطفى بسيط الشفاء العاجل لصديقه الفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شارك مصطفى بسيط جمهوره صورة جديدة له برفقة الفنان كريم فهمي و الفنان مصطفى خاطر، وعلق عليها قائلاً:"ألف ألف سلامة كريم فهمي بجد والله اتخضيت جداً".

وتابع مصطفى بسيط قائلاً:"ربنا يطمنا عليك ويقومك منها بسلامة يابطل ويخليك لمراتك وعيالك و عائلتك وصحابك ياقمر القمر".


ويذكر أن الفنان مصطفي بسيط شارك في أغنية "متوحشة" بتعاون مع الفنان حودة ناصر، مؤمن نور وهي من كلمات حودة ناصر، توزيع سانتوس

الكلمات المفتاحية

مصطفى بسيط كريم فهمي الفنان كريم فهمى

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

خاص.. موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة حتى يناير

منذ ساعتين و 24 دقيقة

سياسة جديدة من ريال مدريد بشأن صفقة مبابي

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الزمالك السابق عن الصفقة التبادلية المحتملة مع بيراميدز: "هاتبقى جريمة"

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبيرة في ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

رسالة غامضة من خالد الغندور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

محمد هنيدي يعلن اعتزاله للتمثيل ويلجأ للغناء الشعبي.. تفاصيل

منذ ساعة

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. بند مثير في عقد كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هكذا علق يوسف الشريف على إصابة محمد صلاح

محمد ممدوح يساند علي الطيب في مرضه (صورة)

"بين الدعاء والقلق".. نجوم الفن يطلبون من الله شفاء أشرف زكي

حودة بندق يشوق جمهوره لأغنية جديدة بعنوان "عشقك بزااف"

من أمام الكعبة..بسمة وهبة تدعو بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز

مصطفى بسيط يقدم أولى تجاربه الغنائية من خلال ألبوم "مش نافع"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 ص

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

11:31 ص

صدمة كبيرة في ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

01:31 م

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements