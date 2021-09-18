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"البترول": تنفيذ حزمة من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتصحيح تشوهات أسعار بيع المنتجات البترولية كان لها مردود إيجابى في نجاح قطاع البترول في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ عدد من مشروعات تطوير وتحديث ورفع الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية ومصافى التكرير .
 
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لأعمال جمعيات شركتى الإسكندرية العامرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2020/2021، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
 
وأضاف الملا أن المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية تساهم بنسبة 45% من إجمالي طاقات التكرير وتصنيع البترول، لافتاً إلى أنه جارى حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة مصافى التكرير بتطبيق واستخدام أحدث التقنيات بمجال التحول الرقمى وربطها بمنظومة موحدة تساعد في اتخاذ القرار للوصول إلى أقصى معدلات ممكنة فى كفاءة التشغيل، مشيراً إلى استكمال أعمال تطوير الأرصفة البحرية بجونة البترول بميناء الإسكندرية لزيادة منافذ تصدير واستيراد البترول، وأكد الملا على أهمية الاستمرار في رفع أداء العنصر البشرى باعتباره أحد أهم عناصر المنظومة الإنتاجية، مع الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.  
 
ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالأداء والتقدم الملحوظ الذى يشهده أداء شركتى الإسكندرية والعامرية للبترول وتحقيقها نتائج أعمال متميزة بدعم ومتابعة من المهندس طارق الملا وقيادات قطاع البترول وكذلك الدور الرقابى الهام للجهاز المركزى للمحاسبات.
 
وأوضح المهندس محمد صبحى رئيس شركة الإسكندرية للبترول، أن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة بلغت حوالى 5 مليون  طن  ليسهم فى توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى 48 مليار جنيه ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية، بالإضافة إلى إمداد شركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياعجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها حوالى 891 مليون دولار، وأضاف أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التي تم تدبيرها نحو 792 الف طن أسفلت، مشيرا إلى ضخ استثمارات قدرها حوالى 602 ملايين جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وتطوير أنظمة الأمن والسلامة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.
 
وأشار إلى انه تم تصدير منتجات بترولية (وقود طائرات وديزل ومازوت ونافتا ومقطرات وشمع سائل) قيمتها حوالى 375 مليون دولار إلى دول إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب.
 
ومن جانبه أوضح المهندس مبروك عبد الله رئيس مصفاة العامرية لتكرير البترول، أنه تم المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة وتصدير الفائض من بعض المنتجات من خلال تكرير كميات من الخام تقدر بأكثر من 3 مليون طن خلال العام، وبلغ إنتاج البوتاجاز 72 ألف طن و938 ألف طن من المازوت و440 ألف طن من بنزين 80 ، و955 ألف طن من السولار ، و96 ألف طن من الكيروسين ، و53 ألف طن من الزيوت الأساسية والخاصة والشمع البرافينى ، و54 ألف طن من الألكيل بنزين، و18 ألف طن من الشمع الخام للتصدير ، و64 ألف طن من المنتجات البترولية الخاصة، بالإضافة إلى كميات من التولوين والزيت الطبي ، لتصل بذلك الإيرادات المحققة إلى حوالى 3 مليار جنيه، كما نجحت في زيادة الاستثمارات المنفذة خلال العام لتصل قيمتها الى حوالى 493 مليون جنيه .
 
حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والمالية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية، والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية ود.هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية ومحمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام .

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