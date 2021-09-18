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محافظ الجيزة يدشن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» للشجيع على تلقي لقاح كورونا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:39 م
الحملة
الحملة
إسماعيل منطاوي
دشن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن» .

وأكد محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لما لها من أهمية كبيرة علي صحة وسلامة المواطنين.
تستمر لمدة 10 أيام
وتفقد محافظ الجيزة الأتوبيسات المتنقلة المجهزة لهذا الغرض التي ستجوب قطاعات المحافظة، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا حيث ستجوب الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم .
رفع مستوى الوعي 
وأشار محافظ الجيزة أن الحملة تهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا .

ومن جهته لفت الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أنه قد تم تخصيص ٣ أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب مدينة الجيزة ، إلي جانب عدد من السيارات الإضافية التي تجوب الأحياء والمراكز والمدن وتضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.


ونوه إلى أنه تم تجهيز  ٢١ فريق من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

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معا نطمن معا نطمئن لقاح كورونا سجل الان حملة الصحة

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