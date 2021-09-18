عاجل.. المقاصة يضم حارس الأهلي

نجح مسؤولو نادي مصر المقاصة، في التعاقد مع أحمد طارق سليمان حارس مرمى فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





المقاصة يوقع مع حارس الأهلي مجانًا





ووقع الحارس الشاب على عقود انتقاله للفريق الفيومي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر، بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد، مع عصام سراج مدير التعاقدات.





وجاء توقيع الحارس مع المقاصة في صفقة انتقال حر وبشكل مجاني، بعدما تم رفع اسمه من قائمة الأهلي في الموسم الجديد.





ويعتبر سليمان هو نجل طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق، ومن ناشئين المارد الأحمر وتم تصعيده للفريق الأول للتدرب مع اللاعبين ولكنه أصبح خارج القائمة بشكل رسمي في الموسم المقبل.



