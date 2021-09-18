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موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم السبت في الدوري السعودي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:45 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أحمد عصام
يلتقي فريق الهلال، مع نظيره فريق الاتفاق، اليوم السبت 18 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم السبت في الدوري السعودي

وتأهل الفريق الأزرق إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على حساب استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدفين دون رد على ملعب العين الإماراتي.

وستقام المباراة بين فريقي الهلال والاتفاق في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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