يواجه فريق اتحاد جدة المحترف في صفوفه لاعبنا الدولي أحمد حجازي، نظيره النصر، اليوم السبت 18 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم السبت في الدوري السعودي





وصعد فريق النصر السعودي إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على حساب تراكتور بنتيجة هدف دون رد، أحرزه فيسينت أبوبكر.





وستقام المباراة بين فريقي اتحاد جدة والنصر في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



