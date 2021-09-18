اليونان تعتزم تقديم احتجاج لتركيا ضد "مضايقاتها" لإحدى سفن الأبحاث شرقي البحر المتوسط

تعتزم السلطات اليونانية، تقديم احتجاج لتركيا ضد "مضايقاتها" لإحدى سفن الأبحاث شرقي البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن اليونان لديها خلافات عميقة مع تركيا.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نأمل التوصل لتفاهم مبدئي لحل الأزمات".

وقد عادت الخلافات بين اليونان وتركيا، للتداول، في الآونة الأخيرة، جراء إعلان مصر واليونان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، والتي رفضتها تركيا، لتطلق التصريحات الاستفزازية، لإثارة حفيظة أثينا.