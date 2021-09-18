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الري: إزالة 64 ألف حالة تعد على النيل منذ 2015 (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إنهم يتعاملون بحسم مع قضايا استرداد أراضي الدولة، مشددا على أهمية احترام أملاك الدولة.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إلى أن التعدي على أراضي الدولة يمثل تهديدا لأعمال الوزارة والأنشطة التي تقوم بها، حيث أن التعدي على نهر النيل يمثل تحديا كبيرا لوزارة الري، ولهذا تتخذ الدولة إجراءات حاسمة تجاه مثل هذه التعديات.

وأضاف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أنه يتم إزالة الردم على حساب المتعدي نفسه، وإحالته للنيابة العسكرية، موضحا أنه تم إزالة 64 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ 2015 وحتى الآن.

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