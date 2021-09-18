الري: إزالة 64 ألف حالة تعد على النيل منذ 2015 (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إنهم يتعاملون بحسم مع قضايا استرداد أراضي الدولة، مشددا على أهمية احترام أملاك الدولة.





وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إلى أن التعدي على أراضي الدولة يمثل تهديدا لأعمال الوزارة والأنشطة التي تقوم بها، حيث أن التعدي على نهر النيل يمثل تحديا كبيرا لوزارة الري، ولهذا تتخذ الدولة إجراءات حاسمة تجاه مثل هذه التعديات.



