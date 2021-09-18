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تعليم الإسكندرية: بدء إجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:02 م
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد
محمد رجب - دينا حسن
صرَّح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأن فعاليات إجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية بدأت صباح اليوم وفق إعلان شغل الوظائف رقم 1 لعام 2021 الذي أعلنته تعليم الإسكندرية يوليو الماضي.

وأشار مدير تعليم الإسكندرية، إلى بدء المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة في المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، ثانوي فني) وتستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة بالالتزام باستخدام أجهزة الكشف الحراري وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتطهير وتعقيم القاعة المخصصة لإجراء المقابلات بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميزة.

وأوضح أنه يتم إجراء المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل ومدير مدرسة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة الواردة في الإعلان سواء أكانت للتعليم العام أو للتعليم الفني للعمل بالإدارات التعليمية الثماني.

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وظائف الادارة المدرسية تعليم الاسكندرية بوابة الفجر آلفجر

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