تعليم الإسكندرية: بدء إجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية

صرَّح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأن فعاليات إجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف الإدارة المدرسية بدأت صباح اليوم وفق إعلان شغل الوظائف رقم 1 لعام 2021 الذي أعلنته تعليم الإسكندرية يوليو الماضي.





وأشار مدير تعليم الإسكندرية، إلى بدء المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة في المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، ثانوي فني) وتستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة بالالتزام باستخدام أجهزة الكشف الحراري وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتطهير وتعقيم القاعة المخصصة لإجراء المقابلات بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميزة.



