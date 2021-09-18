٢٠ سبتمبر .. "ألسن عين شمس" تطلق قافلتها التنموية الثانية بروض الفرج





يأتي ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أ.د.سحر موسى، عميد كلية التمريض، وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور إسلام سعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، د.ناهد راحيل مدير وحدة محو الأمية بالكلية، أ.سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع تنميةالبيئة.

بقصر ثقافة روض الفرج

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن القافلة سيتم إنطلاقها صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠ من سبتمبر الجاري، من حرم الجامعة، متوجهة إلى قصر ثقافة روض الفرج، بعد التنسيق الشامل بين إدارة الكلية وكلية التمريض وفرع القاهرة للهيئة العامة لتعليم الكبار.

مشاركة عدد من جهات المجتمع المدنى

ومن جانبها أوضحت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تشهد مشاركة عدد من جهات المجتمع المدنى المهتمة برفع جودة الحياة للمواطنين، على رأسهم الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبنك الكساء المصري؛ الذي وفر عدد من الملابس الشتوية التى سيتم توزيعها على المواطنين بجانب أعمال محو الأمية التنويرية للمواطنين.



وستشهد الحملة عقد عدد من المحاضرات التعريفيه بأهمية القضاء على الأمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدماتها للمواطنين بما يعود بالنفع على حياة المواطن المصري. كذلك عقد امتحانات فورية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادة محو الامية. كما ستقدم القافلة خدمة قياس الضغط والسكر وتوعية صحية للمواطنين.

تستعد كلية الألسن بجامعة عين شمس، لإطلاق قافلتها التنموية الثانية لمحو الأمية، بالتعاون مع رئاسة محافظة القاهرة، ورئاسة حي روض الفرج، وكلية التمريض، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبنك الكساء المصري.