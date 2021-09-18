غدا .. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم اختبار طلاب الاقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة والذين اتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار شهر.

توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ

كما أوضح أ.د مرتضى مصطفى أنه من المقرر المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالاضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب والملاحظين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامتهم.



فيما أكدت ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تطبيق توجيهات عميد الكلية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية،والإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين من خلال تشغيل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية.



وأضافت أ.د حنان أن الامتحانات تعقد على اربع فترات من ٩ صباحا حتى ٤عصرا يوميا من السبت الي الخميس، والامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية، وتصحح الكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة اعلان نتائج الطلاب،

كما يتم استخدام الصناديق البلاستيكية لعدم لمس الاوراق منعا لانتشار فيروس كورونا،وقد تم إعلان الطلاب بأماكن لجانهم يوميا من خلال الصفحة الرسمية للكلية.

أعلن ا.د مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي، غدا الأحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١، حتى ١٢ أكتوبر القادم.