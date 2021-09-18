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موعد مباراة استون فيلا ضد ايفرتون فى الدوري الإنجليزي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:11 م
ايفرتون واستون فيلا
ايفرتون واستون فيلا
علي ماهر حلمي
يواجه نادي أستون فيلا نظيره نادي ايفرتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ايفرتون

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان نادي استون فيلا قد خسر أمام نظيره نادي تشيلسي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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رياضة الدوري الأنجليزي الممتاز الاخبار الرياضية اسون فيلا اخبار الرياضة

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