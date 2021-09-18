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لبنان يضبط 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في منطقة بدنايل

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، ضبط 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في منطقة بدنايل شرقي البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام محلية.

 

وفي سياق آخر، بدأت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية تفريغ أول شحنة وقود قادمة من العراق بعد التأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات وذلك إثر وصولها إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من الغاز أويل ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل المديرية العامة للنفط بلبنان مع الجانب العراقي في بغداد بتاريخ 24 يوليو الماضي.

 

ومن المقرر أن تفرغ الباخرة 15 ألف طن من حمولتها في خزانات محطة توليد الكهرباء دير عمار شمالي لبنان على أن تقوم بتفريغ 16 ألفا في محطة توليد الزهراني جنوبي لبنان.

 

وينتظر لبنان أواخر الشهر الجاري باخرة فيول اويل من الدرجة آ للمحركات العكسية, وذلك ضمن مجموعة من البواخر ضمن الاتفاقية بين لبنان والعراق على تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحدود 60 ألف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهريا ولمدة عام.

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