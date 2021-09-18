انتحار شخص أسفل عجلات المترو بمحطة المعادي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول انتحار شخص بمحطة مترو المعادي، ما أدى إلى توقف حركة القطارات بالخط الأول لمترو الأنفاق لحين وصول عربات الإسعاف وجهات التحقيق المعنية، لمعاينة موقع الحادث ورفع آثار الواقع والتحقيق في الحادث.





ويروي شهود عيان أن شخص ألقى بنفسه أمام عجلات قطار المترو أثناء دخوله محطة المعادي، ما أدى إلى توقف القطار واحتجاز الركاب وتوقف حركة المترو، هذا بخلاف حالة الفزع الذي تسببه الحادث للركاب.





والجدير بالذكر أنه جار رفع آثار الحداث وتباشر الجهات المعنية تحقيق في الحادث والوقوف على تفاصيل الواقعة والأسباب التي دفع الشخص للإقدام على هذا الفعل.



