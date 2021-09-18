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"الاقتصادية" توجل محاكمة المتهمين بواقعة السجود للكلب

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:16 م
واقعة السجود للكلب
واقعة السجود للكلب
مـروة هيـكل
أجلت المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، و2 آخرين، بتهمة التنمر على الممرض عادل سالم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب اسجد لكلبي" لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع على أوراق القضية، وحضر المتهمون جلسة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعهم بقفص الاتهام.

واقعة اسجد لكلبي
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الثلاثاء الماضي، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

النيابة العامة
هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

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