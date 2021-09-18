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قلق في الزمالك بسبب كارتيرون

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:13 م
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
يأمل مسئولو نادي الزمالك في تجديد عقد باتريس كارتيرون خوفا من رحيله في الأيام المقبلة.

سر خوف الزمالك من كارتيرون

وقاد كارتيرون الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه متفوقا على الغريم التقليدي الأهلي.

ووفقا لمصدر داخل الزمالك فإن الإدارة الحالية متخوفة بشأن رحيل مدربها كارتيرون خاصة وأنه قام بفعلها من قبل.

وأكد المصدر أن الزمالك سيقدم للمدرب عرضا مناسبا من أجل تجديد عقده لمدة 3 سنوات مع إمكانية إلغاء الشرط الجزائي في عقده.

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