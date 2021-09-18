11 لقطة مضيئة تُزين تاريخ مواجهات "صلاح" ضد كريستال بالاس (تقرير)

يخوض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تحديًا جديدًا رفقة الريدز اليوم السبت، عندما يواجه فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2021 – 2022.





صلاح يخوض مباراته رقم 150 مع ليفربول بالدوري الإنجليزي





مباراة كريستال بالاس اليوم السبت، ستكون المباراة رقم 150 لمحمد صلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث سبق وخاض 149 مباراة مع الريدز بالبريميرليج وسجل 98 هدفًا وصنع 38 آخرين.





ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدفين للوصول إلى 100 هدف مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.





ماذا قدم محمد صلاح ضد كريستال بالاس قبل مباراة الليلة؟





التقى محمد صلاح مع فريق كريسيتال بالاس في 9 مباريات قبل لقاء الليلة (7 مع ليفربول – 2 مع تشيلسي)، حقق فريقه الفوز في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة ولم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل.





ويتسلح محمد صلاح بـ11 لقطة مضيئة خلال مواجهاته السابقة ضد فريق كريستال بالاس، خلال مشواره مع فريقي تشيلسي وليفربول، حيث نجح الفرعون المصري في احراز 6 أهداف في شباك فريق كريستال بالاس، بينما صنع 5 أهداف أخرى لزملائه.





ولم يخسر نجم منتخب مصر أي مباراة مع ليفربول ضد كريستال بالاس خلال 7 مباريات سابقة جمعت الفريقين في وجود "صلاح"، حيث فاز الريدز فيها جميعًا.