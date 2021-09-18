Advertisements

11 لقطة مضيئة تُزين تاريخ مواجهات "صلاح" ضد كريستال بالاس (تقرير)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يخوض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تحديًا جديدًا رفقة الريدز اليوم السبت، عندما يواجه فريق كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2021 – 2022.

صلاح يخوض مباراته رقم 150 مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

مباراة كريستال بالاس اليوم السبت، ستكون المباراة رقم 150 لمحمد صلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث سبق وخاض 149 مباراة مع الريدز بالبريميرليج وسجل 98 هدفًا وصنع 38 آخرين.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدفين للوصول إلى 100 هدف مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ماذا قدم محمد صلاح ضد كريستال بالاس قبل مباراة الليلة؟

التقى محمد صلاح مع فريق كريسيتال بالاس في 9 مباريات قبل لقاء الليلة (7 مع ليفربول – 2 مع تشيلسي)، حقق فريقه الفوز في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة ولم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل.

ويتسلح محمد صلاح بـ11 لقطة مضيئة خلال مواجهاته السابقة ضد فريق كريستال بالاس، خلال مشواره مع فريقي تشيلسي وليفربول، حيث نجح الفرعون المصري في احراز 6 أهداف في شباك فريق كريستال بالاس، بينما صنع 5 أهداف أخرى لزملائه.

ولم يخسر نجم منتخب مصر أي مباراة مع ليفربول ضد كريستال بالاس خلال 7 مباريات سابقة جمعت الفريقين في وجود "صلاح"، حيث فاز الريدز فيها جميعًا.

أخبار تهمك

رسالة غامضة من خالد الغندور

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خاص.. موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة حتى يناير

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص.. بند مثير في عقد كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

نجم الزمالك السابق عن الصفقة التبادلية المحتملة مع بيراميدز: "هاتبقى جريمة"

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبيرة في ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

محمد هنيدي يعلن اعتزاله للتمثيل ويلجأ للغناء الشعبي.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سياسة جديدة من ريال مدريد بشأن صفقة مبابي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 ص

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

11:31 ص

صدمة كبيرة في ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

01:31 م

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements