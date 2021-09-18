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"ماكو" يتصدر إيرادات دور العرض السينمائي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:37 م
أفلام 2021
أفلام 2021
الفجر الفني
يتنافس حاليا 8 أفلام في دور العرض السينمائي هى "العارف، موسى، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، الإنس والنمس، مش أنا، 200 جنيه، ماكو، 30 مارس".


تجاوزت هذه الأفلام إيرادات أمس الجمعة 17 سبتمبر أكثر من 2مليون جنية و60 ألف حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.


حقق إيرادات فيلم "ماكو" 664901 جنية، مما أدي إلي أحتل المركز الأول في إيرادات الأفلام.


فيلم "ماكو" من بطولة بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.


ومن جانب أخر أحتل المركز الثاني الفنان محمد هنيدي في فيلم "الأنس والنمس" الذي حققت إيرادات بلغت 469719 ألف جنيه، وهو من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.



كما حافظ كريم محمود عبد العزيز على المركز الثالث فيما حقق إيرادات 247657 ألف جنية من فيلم "موسي" وهو من إخراج وتأليف بيتر ميمي ومن بطولة محمود عبدالعزيز وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار.

كما حقق الفنان أحمد عز في فيلم "العارف" إيرادات بلغت 237662 ألف جنية الذي أحتل المركز الرابع وهو من إخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي.


ويذكر أن فيلم "200 جنية" أحتل المركز الخامس الذي حقق إيرادات 201037 ألف جنية و هو من بطولة إسعاد يونس وليلي علوى وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد رزق وأحمد السعدني، وإخراج محمد أمين.



وجاء فيلم "30 مارس" في المركز السادس الذي حقق إيرادات 112125 جنيه والفيلم من بطولة دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.


فيلم "البعض لايذهبب للمأذون مرتين" أحتل المركز السابع الذي حقق إيرادات 91369 جنيه، وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي.


وجاء في المركز الأخير فيلم "مش أنا" والي حقق إيرادات 46446 جنية وهو من بطولة تامر حسني، حلا شيحا وماجد الكدواني.

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