تفاصيل وتصريحات عبادي الجوهر والفنانة السعودية هدى الفهد عن حفلهما مع هيئة الترفيه وروتانا في اليوم الوطني 92



من جانبه، أكد الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات على أهمية الحفل لاسيما وأنه يأتي احتفاءً بمناسبة غالية، قائلا::" في البداية نتوجه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله) وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (رعاه الله) وللشعب السعودي الكريم، باسمى آيات التهاني والتبريكات احتفاءً بذكرى مناسبة اليوم الوطني 91، داعين الله عز وجل ان يحفظ المملكة العربية السعودية ويزيدها رفعة وتقدم وإذهار، ونعد الجمهور في هذه المناسبة بحفل مميز نجماه مزيجا من الوطنية والاصالة والخبرة والشباب هما: عبادي الجوهر بتاريخه الفني الحافل بالعطاءات والتقدير والاحترام، وفنانتنا السعودية هدى الفهد التي انضمت لكوكبة نجوم روتانا وسيكون لها داخل الساحة الغنائية مكانة مميزة في القريب".



أما المطرب عبادي الجوهر فصرح قائلا:"باسمي واسم الفنانين أشكر الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي ال الشيخ على الدعم الكبير اللامحدود الذي نجده لاجل التعبير عن محبتنا لمملكتنا الغالية في المناسبات الوطنية، كما اشكر شركة روتانا للصوتيات والمرئيات التي اعتادت على تقديم كل ما هو مميز لنا نحن فنانيها، واتمنى في المستقبل ان نشارك بأكبر كم من الحفلات الوطنية والجماهيرية كي نلتقي بجمهور بلدي الرائع.. و أعلنها أنه إذا كان هناك مطرب يستحق جائزة على المسرح، فهو الجمهور السعودي الذي يمتلك ذائقة فنية عالية ودوما يؤازرني في كل المناسبات".



أما الفنانة السعودية هدى الفهد وفي أول تصريح لها يتزامن أيضاً مع أولى حفلاتها، تقول:"شرف كبير لي إني أشارك في حفل بمناسبة اليوم الوطني لبلدي السعودية، فقد كان لدي حلم ان اشارك في اليوم الوطني ولو باغنية، لكن اليوم يتحقق حلمي وبشكل مضاعف من خلال حفل اقف فيه الى جانب الفنان الرائع عبادي الجوهر.. في نفس الليلة وعلى نفس المسرح، وهو شعور لا يوصف واضافة لي لن انساها". وتضيف:" سافتتح فقرتي بأغنية وطنية.. فشكرا لروتانا التي آمنت بموهبتي ودعمتني كفنانة سعودية شابه".



وعن المناسبة، تؤكد الفنانة السعودية هدى الفهد:" اليوم الوطني يعنيلي الكثير، وادعو الله أن يديم على بلدي وشعبي نعم الامن والامان.. النجاح والإزدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أمير الشباب ومحقق الأحلام".



وتختم هدى الفهد كلامها بالحديث عن برنامج أغانيها الذي ستقدمه في حفل اليوم الوطني 91 قائلة:"سأبدأ الحفل بأغنية وطنية جديدة عنوانها "هي بس" من كلمات الشاعر خالد المريخي، ومن الحان مشعل العروج، وتوزيع مشاري اليتيم. كما ساقدم في الحفل عدة اغاني للفنانين عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد وعبد الكريم والراحلة ذكرى.. واتمنى أن يكون الجمهور السعودي خير سند لي وأن أنال إعجابهم.





إقبال جماهيري كبير، مصحوب بتجهيزات ضخمة جار العمل فيها على قدم وساق لأجل انجاح الحفل الضخم والمميز الذي سيقام برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، من تنظيم وإشراف هرم شركات الانتاج روتانا للصوتيات والمرئيات وذلك إحتفاءً بمناسبة "اليوم الوطني السعودي 91 " الغالية على القلوب، وهو الحفل الذي يحيه النجم عبادي الجوهر، وتشاركه فيه الفنانة السعودية هدى الفهد.حفل عبادي الجوهر وهدى الفهد يقام تحت شعار "هي لنا دار"، تاريخ يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على مسرح جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن في العاصمة السعودية الرياض.