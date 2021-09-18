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36 مرشحًا في انتخابات نادي بنها الرياضي بعد غلق باب التقديم

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:13 م
نادي بنها
نادي بنها
محمد ضوه
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي لدورة مجلس الإدارة الجديدة 20212025، غلق باب الترشح للانتخابات، أمس الجمعة، حيث شهد التقدم للدورة الجديدة وبلغ عدد المتقدمين مع غلق الباب 36 مرشحًا على 10 مقاعد لرئيس المجلس ونائبه، وأمين الصندوق، و5 أعضاء فوق السن، و2 مرشح تحت السن.

36 مرشحا
وكشفت القائمة المعلنة للمرشحين عقب غلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، أن إجمالي المرشحين لمجلس الإدارة الجديدة في الدورة الجديدة 36 مرشحا هم: مقعد الرئاسة أحمد برهومة، ووائل منير، ومصبح الكحيلي، ومحمد حرفوش.

مقعد نائب الرئيس
وعلى مقعد نائب الرئيس: صلاح المهدي، وحسام محرم، وهاني فتحي، على مقعد أمين الصندوق: عبدالكريم الجندي، ومحمد رفعت، وصبري رشاد، وعلى 5 مقاعد للأعضاء 20 مرشحًا هم: المهندس شريف خلف الله، وأيمن عبدالغني، وأيمن رشاد، وحماده الضوه، والكابتن حسن المنى، وابتسام منصور، وسامي صلاح، والكابتن فتحي عبدالمنعم، والكابتن إبراهيم الخولي، ووليد محيي، والكابتن السيد أمين عز العرب، ومحمد خليل، والكابتن محمد الرعو، وأحمد حشيش، وإيمان المرسي، وإبراهيم عبدالله،  وحسين الأشهب، والحاج حامد الشيمي، وأحمد عبدالحافظ الجزار، والدكتور عمرو ورده.


وتقدم 6 مرشحين على مقعدي تحت السن لانتخابات نادي بنها الرياضي: أحمد نجيب، ورضوى الشافعي، وأحمد سعيد، وكريم عز، وأدهم عطية، وأحمد رشاد.

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