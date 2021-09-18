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3 هجمات على موارد لجنة الانتخابات في اليوم الأول من الاقتراع بروسيا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:13 م
الكرملين
الكرملين
وكالات

سجلت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، ثلاث هجمات إلكترونية من الخارج على مواردها في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد.

                                 

وكان رئيس المركز الفيدرالي الروسي للحوسبة، ألكسندر سوكولتشوك، أكد أن بوابة اللجنة على الإنترنت تعرضت منذ صباح أمس الجمعة لمحاولتي تدمير، دامت الأولى منهما 6 ساعات، والثانية دقيقتين، وكان هدفهما هو جس "نقاط ضعف" في البوابة. أما الهجوم الثالث فقال المسؤول إنه تم شنه مساء الجمعة على شكل حجب الخدمة الموزعة، ودام حوالي دقيقتين وكان قويا نسبيا.

 

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن عدد الناخبين في موسكو الذين استخدموا نظام التصويت الإلتروني للإدلاء بأصواتهم تجاوز 1,5 مليون.

 

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أكدت أمينة المظالم الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، أن المعطيات التي يتلقاها مكتبها بشأن التصويت تشير إلى أن عملية الاقتراع تجري بهدوء.

 


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لجنة الانتخابات روسيا الكرملين

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