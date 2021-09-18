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التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:10 م
مانشستر سيتي وساوثهامبتون
مانشستر سيتي وساوثهامبتون
محمد أيمن وعلي نبوي
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامتون بعد قليل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :- 

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : والكر - روبن دياز - ناثان أكي - كانسيلو

خط الوسط : فيرناندينهو - غوندوغان - بيرناردو سيلفا

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج - خيسوس - جريليش.

في المقابل يلعب فريق نادي ساوثهامبتون كالآتي :-

حراسة المرمى : اليكس ماكارثي.

خط الدفاع : فالنتينو ليفرمامينتو ، جاك سيتفينس ، جان بيندراك ، كايل والكر بيريتس.

خط الوسط : ناثان ريدموند ، جيمس وارد بروس ، اوريال روميو ، محمد اليونسي.

خط الهجوم : ادام ارمسترونج ، شي أدامز.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ساوثهامبتون الدوري الانجليزي

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