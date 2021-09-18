كلوب يراوغ بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ناقض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، نفسه بشأن مفاوضات الريدز لتجديد عقد المصري محمد صلاح.





يورجن كلوب يرد على إمكانية تحديد صلاح لعقده





وينتهي عقد صلاح مع ليفربول خلال الصيف القادم وتشير عدة تقارير ان هناك أزمة بين اللاعب والنادي بشان تجديد عقده.





وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس، قال كلوب: "مفاوضات التجديد مع صلاح؟ لا يوجد شيء لقوله.. خصوصا من جانبي. لست متدخلا في هذه الأمور".





وأضاف: "كل ما يهمني هو جاهزية صلاح. إنه يعمل بشكل مناسب ويظهر في حالة جيدة. ليس هناك شيء آخر لقوله".





وناقض كلوب نفسه بهذه التصريحات، بعد أن قال في حوار له خلال الشهر الماضي: "هل تشارك في محادثات التجديد مع صلاح؟ نعم.. أنا أشارك في كل شيء تقريبًا في النادي".





وأضاف: "ربما تحدث بعض المحادثات دون وجودي.. هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أنا أعرف كل الأشياء".