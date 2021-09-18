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ساندرو سشارير حكمًا للكلاسيكو السعودي بين النصر واتحاد جدة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:23 م
النصر وإتحاد جدة
النصر وإتحاد جدة
محمد أيمن

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين السويسري ساندرو سشارير حكمًا لمواجهة كلاسيكو المملكة العربية السعودية بين النصر وإتحاد جدة في المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

طاقم تحكيم مباراة النصر ضد إتحاد جدة 

ويعاون سشارير مواطناه بكيم زكاج كمساعد حكم أول ولوكاس أرنتي مساعد حكم ثاني على أن يكون الحكم السويسري فيدي سان حكمًا لتقنية الفيديو المساعد.

في الوقت الذي قررت فيه لجنة الحكام أن يتولى السعودي رائد الغامدي مهمة الحكم الرابع والسعودي الآخر إبراهيم الدخيل مساعد لحكم تقنية الفيديو المساعد.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الاتحاد المركز الثاني برصيد تسعة نقاط بالفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراة فيما يحتل نادي النصر المركز الثامن برصيد ستة نقاط من إنتصارين وخسارة.

الكلمات المفتاحية

النصر الدوري السعودي إتحاد جدة

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