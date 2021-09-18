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الأرصاد: غدا ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، وعن تفاصيل حالة الطقس غدا اطلعوا على البيان التالي:

قالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد، أوضحت الأرصاد أن القاهرة تصل العظمى بها لـ 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

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