سهر الصايغ: تجربة الـ10 حلقات مفيدة للجمهور.. وبيت عز ناقش عدة قضايا





أكدت الفنانة سهر الصايغ، أنها شاركت في تجربة المسلسلات التي تضمت عدة حكايات وكل حكاية 10 حلقات، لأول مرة في مشوارها.



وأشادت الصايغ، خلال ندوتها في "الفجر الفني" بهذه التجربة مشيرة إلى أن مثل هذه التجربة مفيدة للفنان وللجمهور أيضاً لأنها تبتعد تماماً عن المط والتطويل في القصة.



وأوضحت سهر الصايغ، أن أكثر ما جذبها في حكاية "بيت عز" أنها تناقش أكثر من قضية اجتماعية بطريقة ذكية للغاية.



وكشفت أيضاً عن إعجابها الشديد بكون الحكاية تناقش مشاكل الطبقة المتوسطة.



وأشارت أيضا إلى أن شخصيتها في الحقيقة شبيهة إلى حد كبير مع شخصية علياء وخاصة في صفة الطيبة لكن بدون سذاجة.



"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.







