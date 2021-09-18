عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في الليجا

غاب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد الإسباني عن المران الجماعي للفريق اليوم، بعد يوم راحة عقب مباراة انتر ميلان في دوري دوري أبطال أوروبا والتي انتهت لصالح الميرينجي بهدف دون رد.





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وقبل مواجهة فالنسيا والمقرر لها الاحد القادم في خامس جولات الدوري الإسباني، تدرب بنزيما داخل المنشآت الرياضية، لكن لا يوجد تقرير طبي بشأنه.





وحال مشاركة بنزيما، في مران الفريق اليوم السبت في المران الجماعي، فهذا يعني أنه سيلحق بالمباراة المقبلة.





لكن هذا لن يكون حال مواطنه فيرلاند ميندي الذي عمل مجددًا داخل صالة الألعاب الرياضية، وتدرب منفردًا على العشب.





وتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية، توني كروس وجاريث بيل وداني سيبايوس، الذين يواصلون التعافي، بجانب ماريانو دياز الذي لا توجد معلومات رسمية حول معاناته من إصابات أو آلام.





ولا توجد معلومات مؤكدة حول تطور حالة مارسيلو الذي شعر بوخز في الساق اليمنى في مران الإثنين، مما منعه من السفر إلى ميلانو، ولم يظهر في مران اليوم